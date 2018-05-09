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09 Mayıs 2018 13:44

Bitlis’te ‘Açık Kapı’ projesi

İçişleri Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan ‘Açık Kapı’ projesinin Bitlis’te tanıtımı yapıldı.

Bitlis’te ‘Açık Kapı’ projesi

09 Mayıs 2018 13:44


Bitlis Valiliğinin konferans salonunda gerçekleşen tanıtım toplantısına Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Vali Yardımcısı Tekin Erdemir ve kurum amirleri katıldı. Projenin Bitlis sorumlularından Zeynep Çağlayan’ın proje hakkında bilgi vermesinin ardından Vali Ustaoğlu bir konuşma yaptı. Ustaoğlu, proje sayesinde ‘bugün git yarın gel’ anlayışının ortadan kalkacağını söyledi. Ustaoğlu, “İçişleri Bakanlığının bir projesi olarak 81 ilde uygulamaya geçirilen ‘Açık Kapı’ projesinin ilimizde tanıtımı ile ilgili bugün bu toplantıyı gerçekleştiriyoruz. Bakanlığımızın ve hükümetimizin çok önemsediği bir proje olan ‘Açık Kapı’ projesi; vatandaş odaklı hizmet anlayışını ön plana çıkaran, vatandaşı merkeze koyan, devletle vatandaş arasındaki iletişimi en seri şekilde sağlayacak ve koordine edecek olan bir birim olarak faaliyete geçiyor. Kamu yönetimi anlayışında zaman zaman farklı arayışların olduğu bir gerçek. Bu anlamda da modern yönetim anlayışının bir göstergesi olarak ‘devlet vatandaş için vardır’ felsefesinin en önelmiş ayağı işte ‘Açık Kapı’ projesi uygulaması ile hayata geçmiş olacak. Vatandaşımız bazen hükümet dairelerine geliyor. Fakat nereye gideceğini bilmiyor. İşte bu süreçte, ‘Açık Kapı’ birimimize vatandaşlarımız müracaat edecek. Onlara gerekli bilgilendirmeler yapılacak. Gerekli birimlerle koordine kurulacak. En önemlisi, vatandaşların taleplerinin karşılanması noktasında da 7 gün içerisinde dönüş yapılacaktır. Bu çok önemsediğimiz bir projedir. Onun için bugün her birimden arkadaşlarımızı buraya davet ettik. Sizlerin de bu konuda üzerinize düşeni yapacağınızı ümit ediyorum” dedi.




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