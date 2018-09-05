Bitlis’te ‘Adli Yıl’ açılışı

‘Adli Yıl’ açılışında konuşan Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, bu yıl yeni bir uygulamaya geçildiğini ifade ederek, “Öncelikle hepinizin adli yılını kutluyorum. Güzel bir adli yıl geçiririz diye ümit ediyorum. Bu yıl yeni bir uygulamaya geçiyoruz. O da adalette hedef yargılama süresi. Bu yargılama süreci önce pilot bölgelerde devreye geçecek. Ondan sonraki süreçte de tüm Türkiye’deki adliyelerimizde uygulanmaya başlanacaktır. Uygulamanın çok faydalı olacağını düşünüyorum. Vatandaşın bizlerden beklediği adalet tecellisini hızlandırması açısından önemli bir adım olarak görüyorum. Birlik beraberlik içerisinde adil kararlar ve güzel çalışma ortamları oluşturmamız dileğiyle hepinizin adli yılınızı kutluyorum” dedi.

Bitlis Baro Başkanı Avukat Fuat Özgül ise, adaletin mülkün temeli olduğunu ve buradaki mülkün ise devlet olduğunu ifade etti. Adalet teşkilatındaki aksamaların devletin bütün kurumlarına yansıdığını belirten Özgül, “Yaşanan bu süreçte adalet teşkilatında bir aksaklık olduğu zaman, devletin bütün kurumlarına yansıdığını en net şekilde görmeye başladık. Bu düşüncenin farkına varan bir takım hain gruplar, maalesef bu teşkilatın içerisine girerek ülkenin tüm kurumlarını olumsuz olarak etkilemeye çalıştılar. Ülkemizin bu gibi hadiseleri bir daha yaşamaması ümidiyle, adli yıl açılışına hepiniz hoş geldiniz diyerek hepinizin adli yılını kutluyorum” diye konuştu.

‘Adli Yıl’ açılış törenine Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Uğur San, cumhuriyet savcıları, hakimler, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektör Yardımcısı Sabir Rüstemli, Bitlis Belediyesi Başkan Vekili Yardımcısı Hüseyin Aras, Baro Başkanı Fuat Özgül, Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) Başkanı Avukat Kadir Köstekçi, adliye çalışanları ve avukatlar katıldı.