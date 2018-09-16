İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bitlis'te alt yapı çalışmaları devam ediyor

Bitlis Belediyesi tarafından kentte başlatılan alt yapı çalışmaları devam ediyor.


Özellikle su sıkıntısının yaşandığı mahallelerde çalışmalara ağırlık veren belediye, Beşminare Mahallesi TOKİ 1. ve 2. etapta 600 metrelik yeni içme suyu hattı döşedi. Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, vatandaşların temiz ve sağlıklı su ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalara ağırlık verdiklerini ifade ederek, içme su hatlarının uzun yıllar önce yapıldığını ve ömürlerini tamamladığını söyledi. Vali Ustaoğlu, “Ekiplerimiz tarafından içme suyu hatlarını yenileme çalışmaları başlattık. Bunun yanı sıra hızla gelişen kentleşmeyle yeni yapılan alanlara içme suyu götürmekteyiz. Vatandaşlarımıza daha sağlıklı içme suyu ulaştırmak için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.