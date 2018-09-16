Bitlis'te alt yapı çalışmaları devam ediyor

Özellikle su sıkıntısının yaşandığı mahallelerde çalışmalara ağırlık veren belediye, Beşminare Mahallesi TOKİ 1. ve 2. etapta 600 metrelik yeni içme suyu hattı döşedi. Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, vatandaşların temiz ve sağlıklı su ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalara ağırlık verdiklerini ifade ederek, içme su hatlarının uzun yıllar önce yapıldığını ve ömürlerini tamamladığını söyledi. Vali Ustaoğlu, “Ekiplerimiz tarafından içme suyu hatlarını yenileme çalışmaları başlattık. Bunun yanı sıra hızla gelişen kentleşmeyle yeni yapılan alanlara içme suyu götürmekteyiz. Vatandaşlarımıza daha sağlıklı içme suyu ulaştırmak için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz” diye konuştu.