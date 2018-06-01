Bitlis’te ‘Annem Varsa Ben De Varım’ projesi

‘Annem Varsa Ben De Varım’ adlı kitabın yazarı İlhan Akın’ın da katıldığı değerlendirme toplantısında konuşan Bitlis Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz, projenin 4 aylık sürecini değerlendirirken, bu süreçte bin 36 şubede, 14 bin 140 öğrencinin kitap okuduğunu belirtti.

Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu ise, projenin dalga dalga yayılarak ilin en ücra köşesindeki evlere kadar ulaştığını söyledi. Kadim kültür ve tarihi derinliği çok eskiye dayanan Bitlis’in mümbit topraklarının tarihi geçmişinde çok kıymetli şahsiyetleri yetiştirdiğini belirten Ustaoğlu, “Burada bu tip projeler hayata geçirilerek yeni kuşakların Türkiye’nin geleceğinin inşasında çok kıymetli katkıları olacağına inanıyoruz. Anne ile çocuğu bir araya getirip adeta birbirleri ile kucaklaştıran, anne çocuk sevgisinin harmanlandığı o kitap ortamının sağlandığı bir projedir. Bu topraklar geriye dönük nasıl ki kıymetli şahsiyetleri dünyaya sunmuşsa, bu salonu dolduran bu kıymetli gençler de ülkenin geleceğinin inşasında çok güzel roller alacaklar” dedi.

‘Annem Varsa Ben De Varım’ projesi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan okuma yazma seferberliğiyle aynı döneme gelmesinin ayrı bir önemi olduğunu aktaran Ustaoğlu, “Okuma yazma seferberliğinde hedef kitlemiz olan 20 bin kişi. Şu an 7 bin 500 kişiyi geçtik. Yeni eğitim öğretim döneminde yine başlayacaktır. Büyük bir hedef kitlesine ulaşmış olacağız” diye konuştu.

‘Annem Varsa Ben De Varım’ kitabının yazarı İlhan Akın ise, Bitlis’te proje dahilinde çok güzel işlerin başarıldığını ifade ederek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Program, İdeal Gençlik ve Dava Taşı kitabının yazarı Merkez Valisi ve aynı zamanda Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın abisi Adnan Yılmaz’ın söyleşisi ile son buldu.

Bitlis Eren Üniversitesi Merkezi Konferans salonunda gerçekleştirilen programa Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, kurum amirleri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldılar.