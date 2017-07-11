Diğer
Kategoriler
11 Temmuz 2017 15:10

Bitlis’te asfalt startı verildi

Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, kent merkezinde asfaltlanması planlanan 13 kilometrelik kısım için start verdi.

Bitlis’te asfalt startı verildi

11 Temmuz 2017 15:10


Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, yapılacak asfaltlama çalışmalarını Belediye Başkan Yardımcısı Kamil Güzel ve Fen İşleri Müdürü Sertaç Buhan ile birlikte yerinde inceledi. Başkan Ustaoğlu, asfaltlama çalışmalarının kademeli olarak diğer mahallelerde devam edeceğini belirterek, “Sorumluluk sahamızdaki yolların asfaltlanması çalışmalarımız Bitlis’in tüm mahallelerinde devam edecektir” dedi.


Bitlis halkının beklentilerine en iyi şekilde cevap vereceklerini kaydeden Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, “Şehrimizin bütün yollarını konforlu yapmak için gayret göstereceğiz. Bazı bölgelerde yeni açılan yollarda asfalt çalışması yapacağımız gibi ömrünü tamamlayan yolların da bakım ve onarımını yapacağız. İncelemelerde bulunduğumuz bu yollar da asfaltlanacak. Bitlis’te 2017 yılı atak yılımız olacak. Kısa süre içerisinde belirlemiş olduğumuz projelerimizi tek tek yaşama geçireceğiz. Asfalt çalışmamıza Hüsrevpaşa Mahallesi’nde başladık. Bitlis Belediyesi tarafından yapılan ve altyapısı tamamlanan yollarda başladığımız çalışma, kademeli olarak tüm mahallelerde devam edecektir. Belediyemiz sorumluluk sahasındaki tüm yollarımızı sıcak asfaltla buluşturarak, şehrimizin güzelliğine güzellik katacağız. Bitlis’te asfaltsız yol kalmayacak şekilde yollarımızı yaparken, yine sorumluluk sahamızdaki yollarda refüj çalışmaları ile de halkımızın taktirini toplayacağız. Asfalt çalışmamız, Bitlis’imize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.


Başkan Vekili Ustaoğlu, halkla sohbet ederek sorunlarını dinlerken, yanına gelen çocuklarla da ilgilenip hediye vermeyi ihmal etmedi.


Asfalt yapılacak yollarda inceleme yapan Bitlis Belediye Başkan Vekili Ustaoğlu, ayrıca yeni yapılacak olan otogar alanında da incelemelerde bulundu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİTLİS HABERLERİ
BİTLİS HAVA DURUMU
29
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    29°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    30°C
BİTLİS NAMAZ VAKİTLERİ
  • 17 ŞEVVÂL 1438
  • 11 Temmuz 2017
  • Salı
  • İmsak :02:45
  • Güneş :04:50
  • Öğle :12:28
  • İkindi :16:22
  • Akşam :19:45
  • Yatsı :21:33
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!