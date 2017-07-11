Bitlis’te asfalt startı verildi

Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, yapılacak asfaltlama çalışmalarını Belediye Başkan Yardımcısı Kamil Güzel ve Fen İşleri Müdürü Sertaç Buhan ile birlikte yerinde inceledi. Başkan Ustaoğlu, asfaltlama çalışmalarının kademeli olarak diğer mahallelerde devam edeceğini belirterek, “Sorumluluk sahamızdaki yolların asfaltlanması çalışmalarımız Bitlis’in tüm mahallelerinde devam edecektir” dedi.

Bitlis halkının beklentilerine en iyi şekilde cevap vereceklerini kaydeden Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, “Şehrimizin bütün yollarını konforlu yapmak için gayret göstereceğiz. Bazı bölgelerde yeni açılan yollarda asfalt çalışması yapacağımız gibi ömrünü tamamlayan yolların da bakım ve onarımını yapacağız. İncelemelerde bulunduğumuz bu yollar da asfaltlanacak. Bitlis’te 2017 yılı atak yılımız olacak. Kısa süre içerisinde belirlemiş olduğumuz projelerimizi tek tek yaşama geçireceğiz. Asfalt çalışmamıza Hüsrevpaşa Mahallesi’nde başladık. Bitlis Belediyesi tarafından yapılan ve altyapısı tamamlanan yollarda başladığımız çalışma, kademeli olarak tüm mahallelerde devam edecektir. Belediyemiz sorumluluk sahasındaki tüm yollarımızı sıcak asfaltla buluşturarak, şehrimizin güzelliğine güzellik katacağız. Bitlis’te asfaltsız yol kalmayacak şekilde yollarımızı yaparken, yine sorumluluk sahamızdaki yollarda refüj çalışmaları ile de halkımızın taktirini toplayacağız. Asfalt çalışmamız, Bitlis’imize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Başkan Vekili Ustaoğlu, halkla sohbet ederek sorunlarını dinlerken, yanına gelen çocuklarla da ilgilenip hediye vermeyi ihmal etmedi.

Asfalt yapılacak yollarda inceleme yapan Bitlis Belediye Başkan Vekili Ustaoğlu, ayrıca yeni yapılacak olan otogar alanında da incelemelerde bulundu.