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Bitlis'te bir adet EYP imha edildi

Bitlis’te 10.

Bitlis'te 10. Tugay Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca icra edilen terör operasyonunda bir adet el yapımı patlayıcı (EYP) imha edildi.


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Keklikdüzü köyü kırsalında Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarına yönelik operasyonların yapıldığı bildirildi. Açıklamada, “BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak/barınakları imha etmek maksadıyla 2 Ekim 2018 tarihinden itibaren 10. Komando Tugay Komutanlığı ve Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca operasyon icra edilmektedir. Yapılan operasyon kapsamında icra edilen arama faaliyetinde, 4 Ekim 2018 günü saat 11.00 sıralarında toprağa gömülü vaziyette bir adet EYP ele geçirilmiş olup, yerinde kontrollü şekilde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir” denildi.

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