Bitlis'te bir şahsın üzerinde esrar ele geçirildi

Bitlis'te polis ekipleri tarafından bir şahsın üzerinde yapılan aramada 19,50 gram toz esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Bitlis Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, 10 Eylül'de uygulama noktasında durdurulan bir araçta arama yaptı. Arama esnasında S.G. isimli şahıstan şüphelenen polis, yaptığı üst aramasında daralı ağırlığı 19,50 gram toz esrar ele geçirdi. S.G., uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.