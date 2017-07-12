Bitlis’te ‘bitki müzesi’ kurma çalışması

Doç. Dr. Murat Kürşat, Türkiye’de Avrupa kıtası kadar endemik ve diğer bitki türünün bulunduğunu söyledi.

Türkiye’deki bitki çeşitlerine bakıldığında kıtasal bir özellik gösterdiğini belirten Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Murat Kürşat, Türkiye’de toplam 11 bin 700 bitki türü tespit edildiğini belirtti. Türkiye’nin bir Avrupa kıtası kadar bitki türüne sahip olduğuna dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Murat Kürşat, Avrupa kıtasının tamamında 12 bin adet bitki türü bulunmasına karşın Türkiye’de bu sayının 11 bin 700 civarında olduğunu, ancak yapılacak yeni araştırmalar sayesinde bu sayının 12 binleri aşacağını tahmin ettiklerini açıkladı. Türkiye’nin sadece yetişen endemik bitki türü bakımında da oldukça zengin bir ülke olduğuna vurgu yapan Yrd. Doç. Dr. Kürşat, Türkiye’de endemik bitki anlamında 3 bin 700 bitki türünün olduğuna dikkat çekti. Bunun çok büyük bir zenginlik olduğunu ve bitkilerin büyük bölümün sağlık alanında kullanılabilecek bitkiler olduğunu ifade eden Murat Kürşat, “Avrupa’da çok az bitki türü olmasına rağmen bu bitki türlerinin yüzde 80 gibi büyük bölümü sağlık alanında kullanılabiliyor. Ancak Avrupa kıtası kadar bitki türüne sahip olan ülkemizde ise maalesef mevcut bitkilerin ancak yüzde 1 ila 2’si bu alanda kullanılıyor. Yapmış olduğumuz çalışmaları da katarsak, ülkemizdeki bitki türlerinin yeni yeni keşfedildiğini ve yeni yeni sağlık alanında kullanılmaya başlandığını söyleyebiliriz. Avrupa’da eczanelere baktığımız zaman ilaçların yüzde 80’ine yakın kısmının bitki kökenli olduğunu görüyoruz. Ancak Türkiye’de buna baktığımız zaman bu sayı sadece yüzde 1-2 civarındadır. Yaklaşık 4 bine yakın endemik bitkimiz bulunmasına karşı maalesef sağlık alanında oldukça gerilerdeyiz. Bu sıkıntıları aşmak için hızlı şekilde bitki türlerimizi tespit etmeye çalışıyoruz. Tespit ettiğimiz bu türleri hemen eczacılık fakülteleri ya da tıp fakülteleriyle paylaşıyoruz. Çünkü gerçekten bitki sağlığı açısından ülkemizin buna büyük ölçüde ihtiyacı var” dedi.

“Türkiye’deki bitki örtüsünün büyük bölümünü Bitlis oluşturuyor”

Türkiye’de bulunan yaklaşık 12 bin bitki türünün 2 bin türünün Bitlis’te bulunduğunu dile getiren Kürşat, bu nedenle Bitlis’in Türkiye’deki bitki örtüsünün büyük bölümünü oluşturduğunu kaydetti. Bitlis’te yüksek rakım ve Van Gölü havzası ile Nemrut Krater Gölü’nün olmasının bitki çeşitliliğinin artmasına büyük ölçüde etki ettiğine dikkat çeken Kürşat, “Bitlis bitki türleri anlamında zengin bir bölgedir. Bitlis Eren Üniversitesi olarak yapmış olduğumuz çalışmalar kapsamında bine yakın bitki türü tespit etmiş bulunmaktayız. Bitlis Eren Üniversitesi olarak biz bu bölgede daha yeni yeni çalışmaya başladık. Her geçen gün yeni bitki türleri tespit ediyoruz. Şu ana kadar bine yakın bir tür tespit etmiş bulunmaktayız. Önümüzdeki birkaç yıla baktığımızda, yapacağımız çalışmalar neticesinde Bitlis’teki bitki sayısının 2 binlerin üzerine çıkacağını tahmin ediyoruz. Bu kapsamda özellikle Kampus Dağı’nda yapmış olduğumuz çalışmalarda endemik olan birçok bitki türüne rastlıyoruz. Endemik olan bu bitki türlerinin birçoğu sağlık alanında kullanılabilecek bitki türleridir. Bitlis’te tespit etmiş olduğumuz endemik bitki türü neredeyse Türkiye’de bulunan toplam endemik bitki türünün yüzde 40’ı civarında. Bu da Türkiye’deki endemik bitki türünün ne kadar fazla olduğunu gösteriyor. Bu açıdan bakıldığında Bitlis endemik bitki türünde keşfedilmemiş bir bölge konumundadır” diye konuştu.

“Bitlis’te bitki müzesi kurulacak”

Bitki türü tespiti amacıyla şu ana kadar yürütülen çalışmalar kapsamında Bitlis’in sadece yüzde 25’lik kısmının tarandığını, geriye yüzde 75’lik gibi büyük bir bölümünün de kaldığını dile getiren Murat Kürşat, “Bitlis’te yaklaşık 200 ila 400 civarı arasında tıbbi aromatik bitki olduğunu düşünüyoruz. Bitlis Eren Üniversitesi olarak bitki müzesi açmak için çalışmalarımız devam ediyor. Müzemizin kurulması durumunda bölgedeki özellikle aromatik, yani sağlık alanında kullanılabilen bitkiler buralarda sergilenecek ve bu bitkilerden daha çok istifade edilmesi sağlanacak. Hatta yurtdışında çalışan sağlıkçıların bitki araştırmalarında faydalı olacaktır” şeklinde konuştu.