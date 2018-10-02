Bitlis'te “Biz Anadolu'yuz” projesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen "Biz Anadolu'yuz" projesi kapsamında Bitlisli 100 öğrenci, İstanbul ve Çanakkale'yi gezdi.

Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü faaliyetleri çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen "Biz Anadolu'yuz" projesi ile ülkemizin doğusu ile batısı arasında var olan kardeşlik bağının pekiştirilmesi, Doğu ve Güneydoğu illerinde yaşayan çocukların daha önceden hiç görmedikleri şehirlerdeki tarihi ve kültürel yerleri görüp tanıması, sosyal barışa, kardeşlik ve huzura katkı sunulması amacıyla 24 ile 28 Eylül 2018 tarihleri arasında Bitlis merkez okullarında eğitim gören dezavantajlı 100 öğrenci seçilerek Muş Havalimanından uçakla İstanbul ve Çanakkale illerine geziye götürüldü. Yapılan geziler sırasında İstanbul ilinde Panorama 1453 Müzesi, Miniatürk, Harbiye Askeri Müzesi, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Çamlıca Tepesi, Sultanahmet Camii, Yerebatan Sarnıcı, Topkapı Sarayı, Ayasofya Müzesi, Dolmabahçe Müzesi, 15 Temmuz Anıtı, Galata Kulesi, Akvaryum ve boğazda tekne turu yapan öğrenciler, profesyonel rehberler eşliğinde gezdirildi.

Çanakkale ilinde Kilitbahir Kalesi, Mecidiye Tabyaları, Seyit Onbaşı Anıtı, Ezineli Yahya Çavuş Anıtı, Şahindere ve Şehitler Abidesi, Anzak Koyu, Kanlı Sırt, 57. Alay Şehitliği ve Conk Bayırı, Çimenlik Kalesi, Nusret Mayın Gemisi gibi İstanbul ve Çanakkale illerinin tarihi ve kültürel yerlerini gezen öğrenciler, İstanbul Atatürk Havalimanından uçakla Muş'a, oradan da otobüslerle Bitlis'e geri geldi.

Geziye katılan öğrenciler, duydukları memnuniyeti dile getirerek, böyle bir projede yer aldıkları için çok mutlu olduklarını ifade ettiler.