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21 Mayıs 2018 13:12

Bitlis’te ‘Bocce’ sporu

Bitlis Güzeldere Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bocce Takımı, il şampiyonu oldu.

Bitlis’te ‘Bocce’ sporu

21 Mayıs 2018 13:12


Son yıllarda Türkiye’de gelişen ve ilgi duyulan bir spor dalı olmayı başaran Bocce sporuna, Bitlis Güzeldere Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yoğun ilgi gösterdi. Okulun Beden Eğitimi Öğretmeni Elif Dursun tarafından hazırlanan öğrenciler, il şampiyonu olduktan sonra Malatya’da müsabakalara katıldılar. Güzeldere Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Malatya’da yapılan bölge yarışmalarında 4. oldu.


Beden Eğitimi Öğretmeni Elif Dursun’un hazırladığı ve Okul Müdürü Serdar Durer’in desteklediği Bocce sporunun Bitlis’te daha iyi bir noktaya gelmesi ile ilgili çalışmalar devam ediyor.




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