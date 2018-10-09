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Bitlis'te Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri

7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu’nu ziyaret etti.

7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret etti.


Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, her yıl 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan ‘Camiler ve Din Görevlileri Haftası' etkinlikleri çerçevesinde İl Müftüsü Faysal Geylani ve personelini makamında kabul etti. Müftü Geylani, İl Müftülüğü olarak hafta münasebetiyle gerçekleştirilen programlar hakkında Vali İsmail Ustaoğlu'na bilgiler verdi.


Vali Ustaoğlu ise, “Diyanet'imizin her yıl kutladığı bu haftanın kıymetli müftümüz, bütün Diyanet ailesine ve ilahiyat camiasına hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

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