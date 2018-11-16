Bitlis'te ‘Diyabet Günü' etkinlikleri

Yapılan etkinlikler çerçevesinde tüm ilçelerde ailelere ve öğrencilere yönelik okullarda, Kur'an kurslarında ve aile destek merkezlerinde (ADEM) eğitimler düzenlendi. Ayrıca AVM ve kalabalık yerlerde kurulan stantlarda bilgilendirme yapılıp anlık kan şeker ölçümü yapılarak, halkın diyabet farkındalığı arttırıldı.

Öte yandan, sağlıklı ara öğüne dikkat çekmek için vatandaşlara elma ve ayran gibi ikramlarda bulunuldu.

Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Eylem Kuday Kaykısız, “Ailelerin, tip 2 diyabet için değiştirilebilir risk faktörlerini önlemede kilit rolü vardır ve sağlıklı bir yaşam tarzını yaşamak için kişiler eğitim, kaynaklar ve uygun ortamlarla desteklenmelidirler. 2018-2019 yılları teması ‘Diyabet ve Aile'dir. Bu yılki kampanyada aile temasının seçilmesinin amacı; diyabetin aile üzerindeki etkisi konusunda farkındalık oluşturmak ve bu hastalıktan etkilenen aileleri desteklemektir. Günümüzde 425 milyondan fazla insan diyabetle yaşamaktadır. Ülkemizdeki diyabetli birey sayısı dünya ortalamasının iki katıdır. Bu bireylerin çoğu; düzenli fiziksel aktivite, sağlıklı ve dengeli beslenme ve sağlıklı yaşam ortamlarının teşvik edilmesi yoluyla hastalığa yakalanma riskinin büyük oranda önlenebilir olduğu tip 2 diyabetli bireylerdir. Hala diyabetle yaşayan 2 kişiden biri tanı almamıştır ve bu bireylerin çoğu tip 2 diyabetlidir. Diyabetin komplikasyonlarını önlemek ve sağlıklı sonuçlara ulaşmak için erken tanı ve tedavi önemlidir. Tüm aileler diyabet hastalığından potansiyel olarak etkilenmektedir ve bu nedenle her tür diyabet için belirti, semptom ve risk faktörleri hakkında farkındalık, erken teşhis etmede hayati öneme sahiptir. 2011 yılından itibaren Sağlık Bakanlığı tarafından toplumda diyabet farkındalığını arttırarak, gelecek nesilleri diyabetten korumayı ve tanı alan hastalara sunulan diyabet bakım kalitesinin yükseltilmesini, komplikasyonların ve diyabete bağlı ölümlerin azaltılmasını amaçlayan ‘Türkiye Diyabet Programı 2015-2020' uygulanmaktadır. Bu kapsamda Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü tarafından tüm ilçelerde ailelere ve öğrencilere yönelik okullarda, Kur'an kurslarında ve aile destek merkezlerinde eğitimler düzenlenmiş, AVM ve kalabalık yerlerde kurulan stantlarda bilgilendirme yapılmış ve anlık kan şeker ölçümü yapılarak halkın diyabet farkındalığı arttırılmıştır” diye konuştu.