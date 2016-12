Bitlis’te doktora yapılan saldırıya kınama

Sağlık-Sen Bitlis Şube Başkanı Baki Kaya, Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesinde hasta yakınları tarafından görev yapan doktora yapılan saldırıyı kınadı.

Açıklamalarda bulunan Sağlık-Sen Bitlis Şube Başkanı Baki Kaya, doktora geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, saldırıyı ve saldırının failini kınadı. Kaya, bir doktora saldıran ve şiddet uygulayan ruh ve zihniyetin anlaşılmasının mümkün olmadığını belirterek, “Sağlık çalışanlarına gösterilen şiddet, sağlık hizmetlerinin aksamasına, bazen bir sağlık çalışanının aramızdan ayrılmasına, geride gözü yaşlı insanlar bırakmasına kadar varabilmektedir. Bunun için diyoruz ki; sağlıkta şiddetin önlenmesi toplumsal bir sorumluluktur ve bu toplumun her birimine bu konuda büyük görevler düşmektedir. Şiddetin önlenmesi konusunda alınan tedbirlerin ve yasal düzenlemelerin kararlılıkla uygulanması ve bu uygulamaları destekleyici düzenlemeler yapılmadığı takdirde bu saldırı ne ilk ne de son olacaktır. Her şart ve zorluk içinde görevlerini yapan sağlık çalışanları gibi saldırıya uğrayan Dr. Emre Ertürk arkadaşımızda, halkımıza sağlık hizmeti sunmaktan geri kalmayacaktır. Çünkü bu sağlık çalışanları olarak bizlerin yaşam kaynağıdır” dedi.

Sağlık-Sen olarak, ilk defa bir meslek grubuna yönelik yasa çıkmasını sağladıklarını dile getiren Kaya, “Sağlıkta şiddet uygulayanların tutuklu yargılanması için çıkartılan yasanın öncülüğünü yapan Sağlık-Sen, diğer taraftan da sağlık çalışanlarının güvenliklerinin sağlanması ve şiddetin önlenmesine yönelik öneriler geliştirmiştir. Kurumlarda görev yapan sağlık çalışanlarının çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve güvenli bir ortam sunulması için bakanlık gerekli uygulamaları da hayata geçirmelidir. Şiddetin önlenmesinde, her ne kadar eğitimin önemi bilinen bir gerçek olsa da, hizmet sunulan ortamların güvenliğinin sağlanması da önemli bir adım olacaktır. Sağlık çalışanları, büyük bir özveriyle halkımıza hizmet vermektedir. Yetersiz sayıyla, sağlık hizmetlerinin sunumunda bir devrim yapan ve sağlıkta dönüşümün mimarı olan sağlık çalışanlarımız zaman zaman da şiddete maruz kalmaktadır. Tükenmişlik sınırında hizmet veren, yoğun çalışma şartlarıyla mücadele eden sağlık çalışanlarının güvenliğinin sağlanması, hem Bakanlığın hem de millet olarak bizlerin ortak sorumluluğudur. Türkiye elbirliğiyle, sağlıkta şiddet ayıbından kurtulmalıdır. Şiddet uygulayan ya da şiddet uygulamaya meyilli kişilere, bireysel veya toplumsal tepkiler de şiddetin önlenmesinde önemli bir adım olacaktır. Sağlık çalışanlarına sahip çıkılması, hizmet kalitesinin artmasına büyük ölçüde katkı sunacaktır. Bu bakımdan, öncelikle sağlıkta olmak üzere, hayatın her alanındaki şiddete karşı ulusal bazda bilinçlendirme kampanyaları düzenlemeli, sahip çıkılması ve sonuç alana kadar geri adım atılmamalıdır. Şiddet, bir insanlık suçudur ve şiddetler arasında ayrımcılık yapmak, şiddetin önlenmesine katkı sunmayacağı gibi, bazı şiddetlerin kabul edilebilir gibi algılanmasına yol açacaktır. Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere, sorumluluk sahibi konumundaki her kurum ve kuruluş bu yönde gerekli adımları atmalı, müeyyideleri hayata geçirmeli ve şiddetin kökünü kazıyıcı çalışmaları ciddiyetle sürdürmelidir. Sağlık-Sen olarak, ‘Emeğe Saygı, Şiddete Sıfır Tolerans’ diyerek başlattığımız bu mücadeleyi, sağlıkta şiddetin kökünü kazıyana kadar sürdürmekte kararlıyız. Bu menfur saldırıyı bir kez daha kınıyor, yaşanan acıların son bulmasını diliyor, doktor arkadaşımıza geçmiş olsun” şeklinde konuştu.