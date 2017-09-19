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19 Eylül 2017 13:45

Bitlis’te eğitim öğretim yılı açılışı

Bitlis Milli Eğitim Müdürü M.

Bitlis’te eğitim öğretim yılı açılışı

19 Eylül 2017 13:45

Emin Korkmaz, yıllardır eğitim sisteminin eleştirildiğini belirterek, “Ama söz konusu vatan olduğu zaman gerisinin teferruat olduğunu 15 Temmuz hain darbesi girişiminde vatanımıza sahip çıkan bu gençlerle bir kez daha gerçekten de eğitimimizin nitelikli insan yetiştirdiğini görmüş olduk” dedi.


Bitlis’teki Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İlköğretim Okulunda 2017-2018 eğitim öğretim yılı nedeniyle bir açılış program düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz, ilk emri ‘oku’ olan bir medeniyetin mensubu olmaktan gurur duyduğunu ifade ederek, “Biz 2017-2018 eğitim öğretim yılında 708 okulumuzda 5 bin 210 dersliğimizde 5 bin 364 öğretmen ve 98 bin 863 öğrenciyle eğitim öğretimimize devam etmekteyiz. Öğrencilerimizi milli ve manevi değerlerine sahip, Gazi Mustafa Atatürk’ün çizdiği muasır medeniyet seviyesi üzerinde yetiştirmek bizim boynumuzun borcudur. Biz bunlara vatan, bayrak ve insan olma sevgisini vereceğiz” diye konuştu.


Yıllardır eğitim sisteminin eleştirildiğini belirten Korkmaz, “Ama söz konusu vatan olduğu zaman gerisinin teferruat olduğunu 15 Temmuz hain darbesi girişiminde vatanımıza sahip çıkan bu gençlerle bir kez daha gerçekten de eğitimimizin nitelikli insan yetiştirdiğini görmüş olduk. Sizler okuyan, okuduğunu anlayan ve dünyadaki akranları ile rahat bir şekilde rekabet edebilecek insan yetiştirmek zorundasınız” ifadelerini kullandı.


Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu ise, eğitimin çok boyutlu, çok ayaklı bir süreci ilgilendiren bir husus olduğunu belirterek, “Sadece öğrenci boyutu değil; öğretmen ve veli boyutuyla da çok önemli bir süreci ilgilendiriyor. Bugün burada öğrencilerimizin heyecanlarına velilerin de ortak olmalarını arzu ederdim. İnşallah bundan sonraki süreçte velilerimizin de evlatlarının heyecanlarını paylaşmalarını arzu ediyorum. Saygı değer anne ve babalar, evlatlarınız bize emanettir. Evlatlarınız bizim çocuklarımız olarak inşallah huzurlu ve güvenli bir eğitim ortamında bu sezonunu güzel bir şekilde sürdürecekler. Günümüzde olduğu gibi gelecekte de kendinizden çok daha önemsediğiniz bu yavruları bize emanet ettiğiniz. Bizlerde öğretmenlerimizle birlikte bu yavrularımız memleketimize, devletimize ve ülkemizin geleceğine faydalı olmaları noktasında şundan emin olun ki her türlü çabayı ve gayreti elbirliği ile göstereceğiz” dedi.


Program sonunda Vali Ustaoğlu başta olmak üzere diğer kamu kurum amirleri okula yeni başlayan öğrencilere karanfil verdiler.




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