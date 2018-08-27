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27 Ağustos 2018 16:26

Bitlis’te eroin operasyonu

Bitlis’te yapılan operasyon kapsamında satışa hazır hale getirilmiş eroin ele geçirildi.

Bitlis’te eroin operasyonu

27 Ağustos 2018 16:26


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, merkeze bağlı Taş Mahallesi’nde bulunan Kız Meslek Lisesi civarında yapılan kontrollerde, S.G. isimli şüpheliden 7 parça satışa hazır halde daralı ağırlığı 1,24 gram gelen eroin maddesi ve bin 210 TL ile 20 dolar paranın ele geçirildiği bildirildi. Açıklamada, “Olay ile ilgili yakalanan şahıs hakkında, ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan adli tahkikat yapılmış olup, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiştir. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.




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