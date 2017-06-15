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15 Haziran 2017 21:16

Bitlis’te eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu

Bitlis Emniyet Müdürlüğü tarafından eş zamanlı olarak FETÖ/PDY operasyonu düzenlendi.

Bitlis’te eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu

15 Haziran 2017 21:16


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Bitlis merkezli Tatvan, Gaziantep ve Samsun’da FETÖ/PDY operasyonu düzenlendiği bildirildi.


Valilikten yapılan resmi açıklama şu ifadelere yer verildi: "Emniyet Müdürlüğünce düzenlemiş olan kapsamlı ve duyarlı çalışmalar neticesinde: FETÖ/PDY Terör Örgütünün Faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve önlenmesi amacıyla, FETÖ/PDY Terör Örgütünün Mahrem Yapılanması içerisinde faaliyet gösteren şahıslara yönelik Bitlis Merkezli, Tatvan ilçesi, Gaziantep ve Samsun illeri olmak üzere toplam 3 ilde 13 şahsa yönelik eş zamanlı operasyon icra edilmiştir. Yapılan operasyon neticesinde; aralarında Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Komutanlığında çalışmakta olan toplamda 13 Askeri ve Jandarma Personeli gözaltına alınmıştır. Terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelemiz, halkımızın desteğini alan güvenlik güçlerimizin titiz, özverili ve koordineli çalışmaları ile birlikte kararlıkla devam etmekte ve edecektir".




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