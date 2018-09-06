Bitlis’te eski hükümlüler işe alınacak

Konu ile ilgili bir açıklama yayınlayan İş-Kur İl Müdürü Mücahit Gülmez, alınacak 15 işçi için kura çekimi yapılacağını söyledi. Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalıştırılmak üzere ülke genelinde 5 bin 298 işçi alınırken, bu sayının 15’i Bitlis’te işbaşı yapacağını dile getiren Gülmez, “İstihdam edilecek kişiler, noter huzurunda çekilecek kurayla belirlenecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak. Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı sürekli işçi kadrolarına yerleşen adayların ücretleri merkezi yönetim bütçesinden ödenecektir. Engelli, eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan adaylar hakkındaki ilgili mevzuat hükümleri ile 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’nci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 1, 4, 5, 6, 7 ve 8 numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak. 18 yaşını tamamlamış olmak. Kura usulüne tabi kadrolara başvurulan meslek için son başvuru tarihi itibariyle en az ilköğretim mezunu olmak şartı aranıyor” diye konuştu.

Müdür Gülmez, İş-Kur tarafından Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilen aday listeleri, kura yeri, kura tarihi, kura sonuçları ve diğer her türlü duyuruların Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün www.yhgm.gov.tr internet adresinden ilan edileceğini sözlerine ekledi.