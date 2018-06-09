Bitlis’te FB’li taraftarlardan Başkan Ali Koç’a kurbanlı destek

Bitlis’in Tatvan ilçesindeki Yaşam AVM önünde bir araya gelen Bitlis Fenerbahçeliler Derneği üyeleri ve taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdiler. Davul zurna eşliğinde halay çekerek Ali Koç’un başkanlığını kutlayan FB’li taraftarlar, yeni yönetimin başarılı bir sezon geçirmesi için 3 kurban kesti. Düzenlenen program sonrası açıklamalarda bulunan Bitlis Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Haluk Altun, ilk günden bu yana Ali Koç’un yanında yer aldıklarını ifade ederek, “Fenerbahçe camiasının ne kadar büyük bir camia olduğuna hep birlikte bir kez daha şahit olduk. Yeni başkanımız Ali Koç’un ‘Ben Fenerbahçe başkanlığına adayım’ dediği günden itibaren Bitlis Fenerbahçe Derneği olarak yanında yer aldık ve kendisiyle beraber çalışmaya başladık. Bunun için de Doğu ve Güneydoğu’daki Fenerbahçe Dernekleri ve şubelerini gönüllü olarak ziyaret ettik. Ziyaretlerimizde Ali Koç ve ekibinin neler yapabileceğini ve hedeflerini anlattık” dedi.

Fenerbahçe ve Türk futbolunu güzel günlerin beklediğini ifade eden Altun, “İnşallah hep birlikte güzel futbol ve bir centilmenlik örneği göreceğimize inanıyoruz. Bu vesile ile 20 yıllık büyük Fenerbahçe camiasına hizmet eden eski başkan Aziz Yıldırım ve yönetim kuruluna katkılarından ötürü teşekkür ediyor, yeni Başkanımız Ali Koç ve yönetimine ise tebrik ve başarı dileklerimizi iletiyoruz. Bu anlamda Başkan Koç ve yönetimine hem hayırlı olsun hem de nazarlardan sakınması amacıyla dernek olarak 3 ayrı kurban kestik. Hayırlı ve uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından boynuna FB kurdelesi bağlı şekilde alana getirilen 3 koyun kesilerek etleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.