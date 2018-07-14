Bitlis’te ‘Fıstık yetiştiriciliği geliştirme projesi’

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Fıstık yetiştiriciliğini geliştirme projesi’ kapsamında Bitlis’te dağlık alanlarda yetişen Menengiç ağaçları üzerine Siirt fıstığı aşılanarak ekonomiye kazandırılırken gençlere de istihdam olanağı sağlanıyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Fatih Asak, kent merkezi, Hizan ve Mutki ilçelerinde atıl durumda yüz binlerce Menengiç ağacının olduğunu söyledi. Mevcut ağaçlardan herhangi bir şekilde faydalanamadıklarını belirten Asak, “Bu ağaçları ekonomiye kazandırma adına proje yaptık. Proje ile Bitlis merkez Hizan ve Mutki ilçelerimizde mevcut melengiç ağaçları üzerine Siirt fıstık aşısı yapmaya başladık. Bu projenin ilk adımını 2012 yılında Hizan ilçemizde başlattık. Proje kapsamında Siirt ilinden getirilen ustalarla bu aşıları yaptık. Bu ağaçların ekonomiye kazandırılması gerekiyordu. Siirt fıstığı kalemi tedarik etmeye başladık. Fakat bunun sürdürülebilir olmayacağını gördük. Bir proje daha yaptık. 250 çiftçiye Siirt fıstığı aşılama eğitimi verdik. Eğitimden sonra çiftçilere aşı malzemeleri verdik. 2017 yılında aşılama faaliyetini 250 gençle 15 bin kalem alarak yaptık. Geçen yılki aşılarda yüzde 90 oranında başarı yakaladık. Bu sayıyı biraz daha artırmak amacıyla bu yıl 20 bin gibi yüksek bir sayıya çıkardık. Hizan’da 2012 yılında aşılanan 5 bin ağaçtan kent ekonomisine 4,5 milyon lira katkı sağladık, 2014 yılında 10 bin, 2017 yılında 15 bin aşı yaptık, 2018 yılında bu sayıyı 20 bine yükselttik” dedi.