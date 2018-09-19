Bitlis'te Gaziler Günü programı düzenlendi

Bitlis'te 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir program düzenlendi.

Atatürk Mahallesinde bulunan Cumhuriyet meydanında başlayan program Atatürk Anıtına çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Programa, Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Vali Yardımcısı Tekin Erdemir, kurum amirleri askeri erkan, Gaziler Derneği Başkanı Medeni Solmaz ve gaziler katıldı. Programda konuşan Gaziler Derneği Başkanı Medeni Solmaz, gazilik mertebesinin kutsal olduğunu belirterek, “Bugün olsa yine kanımızla canımızla aynı göreve gideriz. Sakarya Meydan Muharebesinin kazanılmasının ardından Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e TBMM tarafından 19 Eylül 1921'de gazilik unvanı verilmesinin yıldönümünü büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Bugün KKTC, Kore Cumhuriyetinin varoluş mücadelesinde ve iç güvenlik harekatında kazanılan gazilik unvanımızı onurlandırdığımız gündür. Bu uğurda şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize de minnettarlığımızı sunuyoruz” dedi.

Günün anlam ve önemini belirten konuşma İl Jandarma Komutanlığında görevli bir subay tarafından yapıldı. Program şiirlerin okunmasının ardından sona erdi.

Programın ardından Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, 19 Eylül Gaziler günü dolayısıyla Polisevinde Gazilerle öğlen yemeğinde bir araya geldi. Vali Ustaoğlu burada yaptığı konuşmasında şehitler ve gaziler sayesinde bugün bayrağımızın dalgalanmadığı yer kalmadığını belirtti. vali Ustaoğlu, “Bugün 19 Eylül gaziler günü. Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzer bu bayrak ve millet için canının feda eden şehitlere Allah'tan rahmet diliyoruz. 19 Eylül aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik unvanının veriliş yıldönümü. Bugün ülkemizin her yerinde gaziler günü kutlanıyor. Bu millet için bayrak ve topraklar için gözünü kırpmadan savaşan ve farklı şekilde uzuvlarını kaybeden bu vatan için kan akıtan gazilerimiz. Gözüpek ve gözünü kırpmadan milyonlarca şehit olmaya ve gazi olmaya hazır gençlerimiz var. Yüzyıllardır bu topraklar üzerinde oynanan oyunlar var. Bu topraklar için canının verenlerin hazır olduğunu biliyoruz. Bu coğrafya üzerinde hesabı olanlara karşı hep birlikte diri ve iri olarak bu vatanı savunmasında gayret göstereceğiz. Ülkemiz her dönem farklı senaryolar ve farklı hesaplar yapanlar hep olmuştur. Bu gazi il Rus işgalinde binlerce şehitler veren bir ildir. Bu acıyı derinden yaşayan ildir. Aradan 100 yıl geçmiş. Bu coğrafya üzerinde tekrar PKK üzerinden oyunlar sergilenmiş. Acılar yaşatılmış. Bugün gelinen noktada yek vücut olarak polisi, askeri, korucusu ile kahramanca mücadele verilerek huzur ve tesisi edilen bir iklim yaşıyoruz. Gidilemeyen köyümüz, mezramız, vadimiz yoktur. Bayrağımızın dalgalanmadığı bir süreci yaşıyoruz. Bunu burada bulunan gazi ve şehitlerimizin sayesinde yaşıyoruz. Bu vesile ile şehitlerimize Allah'tan rahmet gazilerimize minnettarlığımız sunuyorum” şeklinde konuştu.