Bitlis'te Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri yapıldı

Bitlis'te her yıl 3-9 Eylül tarihleri arasında kutlanmakta olan ‘Halk Sağlığı Haftası' nedeniyle bir program düzenlendi.

Halk sağlığına dikkat çekmek için her yıl 3-9 Eylül tarihlerinde kutlanan ‘Halk Sağlığı Haftası' etkinlikleri, Bitlis ve ilçelerinde devam ediyor. Etkinlikler kapsamında diyetisyenler eşliğinde boy, kilo, beden kitle indeksi ve vücut yağ oranı ölçümü sonrası uygun diyet önerileri verildi. Ayrıca tansiyon ve kan şekeri ölçümleri, kardiyovasküler RİSK değerlendirmesi, akciğer kapasitesi ölçümü de yapılan etkinliklerde gebeler içinde bilgiler verildi. Bitlis Sağlık Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Etkinliklerimizde normal doğum, emzirme ve doğum sonrası bebek beslenme önerileri, erken tanının hayat kurtardığı meme serviks ve kolorektal kanser taramalarının öneminin vurgu yapılırken, ücretsiz tarama yaptırmak isteyen vatandaşlarımıza müdürlüğümüz vasıtasıyla yine ücretsiz taşıma imkanı sunuyoruz. Tuz kullanımına dikkat çekmek için magnet dağıtımının yaparak, organ bağışının öneminin anlatıldığı ve isteyen kişilerin organ bağışların kabul edildiği, ayrıca sigara bırakmayı düşünen kişilere sigara bırakma önerileri yanında uygun ilaç takviyesi için yönlendirmelerin yapıldığı bir çok stant açıldı. Ayrıca teknolojinin faydalı kullanılmasının önemi, sağlıklı beslenme önerileri ve bulmaca ve hikâyelerin bulunduğu aylık sağlık Çocuk dergisinin dağıtımının da ihmal edilmediği etkinlikte son olarak minikleri mutlu etmek için; diş fırçası-macun-kalemlikler ile rengarenk balonlar dağıttık” denildi.