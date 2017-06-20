Bitlis’te iftar ve yetim giydirme programı

Konya İHH’dan gelen heyetin katılımıyla düzenlenen organizasyon kapsamında ilk olarak 100’ü Konya İHH, 50’si de Bitlis İHH tarafından olmak üzere toplam 150 yetim mağazaya götürülerek giydirildi. Ramazan Bayramı öncesi bayramlık hediyelerini alan yetimlerin mutluluğu gözlerinden okundu. Gündüz bayramlıkları alınan yetim aileler akşam ise kardeş şehir Konya İHH tarafından Bitlis merkezdeki özel bir restoranda verilen iftar yemeğinde misafir edildi.

Düzenlenen iftar yemeğinde konuşma yapan Konya İHH Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Yıldırım, iki şehir arasında gönül ve kardeşlik köprüleri kurmaya devam edeceklerini ifade ederek, misafirperverliğinden dolayı Bitlis İHH ailesine teşekkürlerini iletti.

Bitlis İHH Başkanı Muzaffer Taşcan ise, kardeş şehir Konya İHH’yı Bitlis’te misafir etmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Bitlis İHH olarak kardeş şehir Konya İHH ile birlikte Bitlis’teki yetim ailelere yönelik yardım faaliyetlerinin devam edeceğini kaydeden Bitlis İHH Başkanı Muzaffer Taşcan, katkılarından ötürü Konya İHH ailesine teşekkürlerini iletti.

Yapılan konuşmaların ardından ise, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş tarafından Bitlis İHH adına Konya İHH Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Yıldırım’a teşekkür plaketi takdim edildi.

Düzenlenen programa Bitlis Eren Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, Genel Sekreter M. Zahid Kuldaş, STK temsilcileri, Konya İHH Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Yıldırım ve Yetim Birimi Başkanı Tekin Şavlı, bazı kamu kurum amirleri ve yetim aileler katıldı.