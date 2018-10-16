Bitlis'te ‘İl Koordinasyon Kurulu' toplantısı

BİTLİS (İHA) – Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu başkanlığında yılın son ‘İl Koordinasyon Kurulu' toplantısı yapıldı.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı Tekin Erdemir, yatırımcı kurumların bölge ve il müdürleri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, 2019-2021 yılları arasında Cumhurbaşkanlığının açıkladığı mali çerçevenin baz alınacağını, yeni proje yapılmayacağı, ancak bakım onarımların da tamamlanacağını söyledi. Vali Ustaoğlu, “İl Koordinasyon Kurulu toplantısının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu yıl içerisinde toplam tamamlanan projemiz 166, devam eden projemiz 243, 117 projemize de daha başlamadık. Toplamda 526 projemiz mevcuttur. Bu yıl içerisinde projelerin tamamlanmasını temenni ediyorum. 2019 yılı içerisinde Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile ilgili kısaca ifade etmek gerekirse, 2019-2021 mali planda alınan kararlar çerçevesinde mali çerçeve baz alınacaktır. Kamu idarelerinin stratejik planlarında bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. En kısa sürede tamamlanacak projelere öncelik verilecek. Zorunlu haller dışında yeni proje alınmayacak. Bakım ve onarımlar baz alınacak. Bütün kuruluşlarımız, 2019 yılı yatırım programında bu hususlara riayet edeceklerdir. 2019 yılında bu genelgeyi baz alarak yapacağımız yatırımlarda bunları göz önüne almamız gerekiyor” dedi

Vali Ustaoğlu, konuşmasının ardından kamu kurumlarının 2018 yılı çalışmaları hakkında kurum amirlerinden bilgi aldı.