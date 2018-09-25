Bitlis'te ‘İntiharı Önleme' toplantısı

Bitlis'te İntiharı Önleme İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Bitlis'te intiharı önleme konusunda farkındalık oluşturulması, intiharı önleme çalışmalarının etkin bir şekilde yürütülmesi ve kurumlar arası koordinasyon ve işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla bir toplantı yapıldı. Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen İntiharı Önleme İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı' bazı kurumlarında katılımıyla gerçekleştirildi.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Eylem Kuday Kaykısız başkanlığında gerçekleşen toplantıya İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Bitlis Eren Üniversitesi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Rehberlik ve Araştırma Merkezi ve Bitlis Devlet Hastanesi temsilcileri katıldı.

Toplantıda, Bitlis'e ait intihar girişimi verileri paylaşılarak, bu veriler üzerinden değerlendirmeler yapılırken, bundan sonraki süreçte yapılması planlanan çalışmalar görüşülerek İntiharı Önleme İl Eylem Planı hazırlanması kararlaştırıldı.