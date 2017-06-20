Bitlis’te iş yeri denetimleri

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, halkın sağlıklı ve güvenilir gıda tüketimi sağlamak için Ramazan ayında da gıda denetimlerinin hız kesmeden devam edildiği bildirildi. Açıklamada, “Özellikle Ramazan ayında tüketimi artan ekmek, pide, tatlı üretim yerleri, unlu mamuller üretim yerleri ile kasaplar, manavlar, marketlerde ve lokantalarda gıda güvenliği konusunda gıda kontrolörleri tarafından yıl boyunca yapılan denetimler Ramazan ayında da sıklaştırıldı” denildi.

Tüketicilerin etiketsiz, açıkta satılan ürünleri satın alıp kullanmamaları gerektiğini belirten Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Fatih Asak; “Denetimlerimiz, vatandaşlarımızın daha güvenilir ve sağlıklı gıda tüketimlerini sağlamak amacıyla Ramazan ayı boyunca daha sıkı bir şekilde devam edecektir” dedi.