Bitlis’te ‘İtfaiye Haftası’ etkinlikleri

Bitlis Belediyesi İtfaiye Müdürü Nazmi Olcay ve beraberindeki personeller, İtfaiye Haftası dolayısıyla Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu’nu makamında ziyaret etti. İtfaiye erlerinin takdim ettiği çiçeği alan Vali Ustaoğlu, “İtfaiye, tarihimizde önemli bir yeri olan bir kuruluşumuz. 304 yıllık bir geçmişi olan bir teşkilatımız. 24 saat esasına göre hizmet veren, mesai mefhumu gözetmeksizin görev yapan siz teşkilat mensuplarımızın yaptığı fedakârlık takdire şayan” dedi.

Ustaoğlu, itfaiye personelinin haftasını kutlayarak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İtfaiye Müdürü Nazmi Olcay ise, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için büyük bir özveriyle görev yaptıklarını belirtti.