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21 Kasım 2017 11:21

Bitlis’te İZDES projesi hayata geçirildi

İçişleri Bakanlığının uygulamaya koyduğu İzleme ve Denetleme Sistemi (İZDES) projesi Bitlis’te hayata geçirildi.

Bitlis’te İZDES projesi hayata geçirildi

21 Kasım 2017 11:21


Bitlis Kültür Merkezinde düzenlenen İZDES projesi toplantısı; İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Avşar, Bitlis Vali Yardımcısı Tolga Polat ve diğer bürokratların katılımıyla gerçekleştirildi. Taşra birimlerinin hizmet kapasitelerini ölçmek, merkez ve taşra birimleri arasındaki iletişimi geliştirmek, sahadaki görüş ve önerileri doğru şekilde merkeze iletmek, valiliklerdeki iyi uygulama örneklerini paylaşmak amacıyla projenin başlatıldığını söyleyen Avşar, “İZDES projesinin ikici aşaması olarak Vatandaş Odaklı Hizmet Seferberliği projesi başlatıldı. Bitlis’e geliş amacımız İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklerimizde vatandaşlarımıza verilen hizmetlerin kalitesini arttırmak, vatandaş memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak, varsa eksikleri kusurları tespit edip iyileştirmek için ne gibi tedbirler alınabilir diye böyle bir istişare toplantısı şeklinde düşündük. İllerimizin nabzını tutmak için Bakanlığımızın bürokratları ile buraya geldik. Bu uygulama ilk olarak 4 ilde başladı. Ancak 81 ilde bu uygulama devam edecek. Bu uygulamanın birinci bölümünde kamu personeli ile bu analizler yapıldı. İkinci aşamada ise kamu hizmetleri ile ilgili vatandaşa soruyoruz” diye konuştu.


Avşar’ın konuşmasının ardından İçişleri Bakanlığı görevlisi tarafından İZDES projesi hakkında bilgilendirme yapıldı.




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