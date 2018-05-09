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09 Mayıs 2018 17:13

Bitlis’te kaçak sigara operasyonu

BİTLİS (İHA) – Bitlis’te yapılan çalışmalar sonucunda 29 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildiBitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Diyarbakır karayolundaki arama noktasında durdurulan iki kamyonda arama yapıldığı belirtildi.

Bitlis’te kaçak sigara operasyonu

09 Mayıs 2018 17:13

BİTLİS (İHA) – Bitlis’te yapılan çalışmalar sonucunda 29 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Diyarbakır karayolundaki arama noktasında durdurulan iki kamyonda arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Durdurulan bir kamyon içerisinde toplam 18 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirilmiş, olayla ilgili yakalanan H.A. isimli şahıs, işlemlerinin ardından salıverilmiştir. Yine Diyarbakır yolu üzerinde durdurulan bir kamyonet içerisinde toplam 11 bin paket kaçak sigara ele geçirilmiş, olayla ilgili yakalanan A.K. isimli şahıs da işlemlerinin ardından salıverilmiştir” denildi.




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