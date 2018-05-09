Bitlis’te kaçak sigara operasyonu

BİTLİS (İHA) – Bitlis’te yapılan çalışmalar sonucunda 29 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Diyarbakır karayolundaki arama noktasında durdurulan iki kamyonda arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Durdurulan bir kamyon içerisinde toplam 18 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirilmiş, olayla ilgili yakalanan H.A. isimli şahıs, işlemlerinin ardından salıverilmiştir. Yine Diyarbakır yolu üzerinde durdurulan bir kamyonet içerisinde toplam 11 bin paket kaçak sigara ele geçirilmiş, olayla ilgili yakalanan A.K. isimli şahıs da işlemlerinin ardından salıverilmiştir” denildi.