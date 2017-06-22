Diğer
Kategoriler
22 Haziran 2017 01:00

Bitlis’te Kadir Gecesinde Sakal-ı Şerife yoğun ilgi

Bitlis Merkezde Kızılmescit Camisinde düzenlenen mevlide getirilen Sakal-ı Şerife vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Bitlis’te Kadir Gecesinde Sakal-ı Şerife yoğun ilgi

22 Haziran 2017 01:00


Özel bir bohçada caminin avlusuna getirilen Sakal-ı Şerif, salavatlar eşliğinde açıldı. Saatler öncesinden sıraya giren ve uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, özel cam kabın içerisindeki Sakal-ı Şerif’i görüp öpme imkanı buldu.


Yurt genelinde olduğu gibi Bitlis’te de vatandaşlar mübarek Kadir Gecesi dolayısı ile camilere akın etti.


Vatandaşlar Kadir Gecesi’nde kentin bütün camilerine akın etti.


Gençlerin ve çocukların çoğunlukta olduğu gözlendiği camilerde kadınlarda kendilerine ayrılan yerlerde vaazları dinleyerek mevlit dinlediler.


Mevlit sonunda ise camiye getirilen Sakal-ı Şerif hem erkekler hemde kadınlar tarafından yoğun ilgi gördü.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİTLİS HABERLERİ
BİTLİS HAVA DURUMU
21
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    21°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    25°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    25°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    27°C
BİTLİS NAMAZ VAKİTLERİ
  • 27 RAMEZÂN 1438
  • 22 Haziran 2017
  • Perşembe
  • İmsak :02:32
  • Güneş :04:41
  • Öğle :12:24
  • İkindi :16:20
  • Akşam :19:47
  • Yatsı :21:39
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!