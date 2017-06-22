Özel bir bohçada caminin avlusuna getirilen Sakal-ı Şerif, salavatlar eşliğinde açıldı. Saatler öncesinden sıraya giren ve uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, özel cam kabın içerisindeki Sakal-ı Şerif’i görüp öpme imkanı buldu.

Yurt genelinde olduğu gibi Bitlis’te de vatandaşlar mübarek Kadir Gecesi dolayısı ile camilere akın etti.

Vatandaşlar Kadir Gecesi’nde kentin bütün camilerine akın etti.

Gençlerin ve çocukların çoğunlukta olduğu gözlendiği camilerde kadınlarda kendilerine ayrılan yerlerde vaazları dinleyerek mevlit dinlediler.

Mevlit sonunda ise camiye getirilen Sakal-ı Şerif hem erkekler hemde kadınlar tarafından yoğun ilgi gördü.