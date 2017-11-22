Bitlis’te kar yağışı

Sağanak ile birlikte hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü şehirde, etkili olan kar ise kent merkezini beyaza bürüdü. Özellikle Rahva mevkiinde etkisini artıran karın fırtınaya dönüşmesi, sürücülere zor anlar yaşattı.

Meteorolojiden yapılan açıklamada, hava sıcaklığının 1 dereceye kadar düşeceğini ve kar yağışının da yerini sağanak yağışa bırakacağı bildirildi.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ise, kar yağışının başladığı bugünlerde sürücülere hem kışlık lastik hem de zincir konusunda uyarılarda bulundu.