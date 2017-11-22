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22 Kasım 2017 10:36

Bitlis’te kar yağışı

Bitlis’te iki gündür aralıklarla devam eden yağmur, yerini kar yağışına bıraktı.

Bitlis’te kar yağışı

22 Kasım 2017 10:36


Sağanak ile birlikte hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü şehirde, etkili olan kar ise kent merkezini beyaza bürüdü. Özellikle Rahva mevkiinde etkisini artıran karın fırtınaya dönüşmesi, sürücülere zor anlar yaşattı.


Meteorolojiden yapılan açıklamada, hava sıcaklığının 1 dereceye kadar düşeceğini ve kar yağışının da yerini sağanak yağışa bırakacağı bildirildi.


Bitlis Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ise, kar yağışının başladığı bugünlerde sürücülere hem kışlık lastik hem de zincir konusunda uyarılarda bulundu.




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