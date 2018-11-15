Bitlis'te kar yağışı

Meteorolojinin günler öncesinden duyurduğu kar yağışı Bitlis ve ilçelerinde etkili olmaya başladı. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı sebebiyle kent beyaza büründü. Özellikle Bitlis – Tatvan, Tatvan – Ahlat, Tatvan – Hizan ve Tatvan – Van karayolunda yoğun şekilde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Şehir merkezinde daha çok karla karışık yağmur şeklinde etkili olan yağışlar sebebiyle hava sıcaklığında da hissedilir derecede bir düşüş yaşandı. Tüm uyarılara rağmen bazı vatandaş ve sürücüler kara hazırlıksız yakalanırken, ulaşımda aksama olmaması için başlatılan çalışmalar ise aralıksız sürüyor. Kar yağışı yer yer 5 ila 10 santimetreyi bulurken, yola çıkacak olan sürücülerin dikkatli olmaları konusunda ise uyarılar yapılıyor.

Öte yandan, karla mücadele ekipleri ise olası bir duruma karşı hazır bekletiliyor.