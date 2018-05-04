Bitlis’te ‘Karayolu Trafik Güvenliği Haftası’ etkinliği

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinlikleri kapsamında farkındalık oluşturmak ve vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla polis kontrol ve uygulama noktası başta olmak üzere şehrin farklı noktalarında broşür dağıtımı yapıldığı ve ‘güvenli sürüş hayat kurtarır’, emniyet kemeri kullanımı ve genel trafik kuralları konularında bilgiler verildiği belirtildi. Açıklamada, “Yapılan bilgilendirme faaliyetleriyle toplumda trafik bilinci oluşturmak, trafik kazalarını en aza indirmek ve insanların güvenli bir trafikte üstüne düşen sorumluluklarını yerine getirme noktasında duyarlılık oluşturmak hedeflenmiştir” denildi.