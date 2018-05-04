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04 Mayıs 2018 16:42

Bitlis’te ‘Karayolu Trafik Güvenliği Haftası’ etkinliği

Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, ‘Karayolu Trafik Güvenliği Haftası’ nedeniyle sürücüleri bilgilendirdi.

Bitlis’te ‘Karayolu Trafik Güvenliği Haftası’ etkinliği

04 Mayıs 2018 16:42


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinlikleri kapsamında farkındalık oluşturmak ve vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla polis kontrol ve uygulama noktası başta olmak üzere şehrin farklı noktalarında broşür dağıtımı yapıldığı ve ‘güvenli sürüş hayat kurtarır’, emniyet kemeri kullanımı ve genel trafik kuralları konularında bilgiler verildiği belirtildi. Açıklamada, “Yapılan bilgilendirme faaliyetleriyle toplumda trafik bilinci oluşturmak, trafik kazalarını en aza indirmek ve insanların güvenli bir trafikte üstüne düşen sorumluluklarını yerine getirme noktasında duyarlılık oluşturmak hedeflenmiştir” denildi.




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