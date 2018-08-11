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11 Ağustos 2018 10:13

Bitlis’te metruk binalarda uyuşturucu operasyonu

Bitlis Emniyet Müdürlüğü tarafından metruk binalarda yapılan operasyonda eroin ele geçirildi.

Bitlis’te metruk binalarda uyuşturucu operasyonu

11 Ağustos 2018 10:13


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde kullanan ve satışının yapan şahıslara yönelik operasyon yapıldı. Uyuşturucu madde kullanan ve satışı yapan şüphelilere yönelik yapılan çalışmalarda; ilimiz Taş Mahallesinde bulunan metruk binalarda yapılan kontrollerde, S.U. ve K.T. isimli şüphelilerden iki parça halinde toplam daralı ağırlığı 4.25 gram gelen eroin maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili yakalanan şüpheliler hakkında uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan adli tahkikat yapılmıştır. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.




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