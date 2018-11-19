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Bitlis'te Mevlit Kandili coşkusu

Bitlis’te Mevlit Kandili dolayısıyla hemen hemen bütün camilerde program düzenlendi.

Bitlis'te Mevlit Kandili dolayısıyla hemen hemen bütün camilerde program düzenlendi.


Yeni Camii'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlarken camiye getirilen Sakal-ı Şerif ise vatandaşlarda yoğun ilgi gördü. Akşam ezanından itibaren camilere akın eden vatandaşlar camilerde namaz kılarken yatsı namazının ardından ise mevlit okutuldu. Camiye getirilen Sakal-ı Şerif önce bayanların olduğu bölüme daha sonra ise erkeklerin olduğu bölüme getirildi.


Mevlit sonunda ise vatandaşlara hayırseverler tarafından şeker, tatlı ve lokum ikramında bulunuldu.

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