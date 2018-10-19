Bitlis'te muhtarlık hizmet binası yapıldı

Bitlis Belediyesi tarafından Atatürk Mahallesi'nde yaptırılan muhtarlık hizmet binası ve çocuk parkının açılışı yapıldı.

Muhtarlık hizmet binasının açılışına Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, Bitlis Belediye Başkan Vekili Yardımcısı Hüseyin Aras, mahalle ve köy muhtarları katıldı. Açılışta konuşan Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Bitlis Belediyesinin tarihinin en güzel hizmetlerini hayata geçirdiğini belirterek, “Ülkemizin en ücra köşelerinin gören gözü, işiten kulağı olan muhtarlarımıza, hükümetimizin ne kadar kıymet verdiğini hepimiz biliyoruz. İlimizde de her mahallemizde muhtarlarımızın gelen vatandaşlarla buluşabileceği birer mekanları olsun istedik. Bitlis Belediyesi olarak güzel bir hizmetin açılışını yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızın muhtarlarımızla ilgili düşünceleri kamuoyu tarafından bilinen bir husustur. Bugün burada Atatürk Mahallemizin muhtar ofisinin açılışını yaparken, aynı zamanda bu alanda bulunan çocuk parkımızın açılışını da gerçekleştirmiş olacağız. Daha önce birçok mahallemizde park açılışları yapmıştık. Söz verdik, sözümüzde durduk ve birlikte başardık. İlimize bu yıl içerisinde toplamda 7 park kazandırdık. Daha öncesinde kullanımdan uzak, park denebilecek durumda olmayan yerler varken, şu anda çocuk oyun gruplarıyla, oturma alanlarıyla ve spor aletleriyle birçok sosyal aktiviteyi bünyesinde barındıran parklarımız var. Bitlis Belediyesi, tarihinin en güzel hizmetlerinin yaşandığı ve yaşatıldığı bir süreci yaşıyor” dedi.

Yapılan konuşmanın ardından muhtarlık ofisi ve parkın açılışı yapıldı.