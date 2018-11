Bitlis'te nar hasadı yapılamadı

Bitlis'te her yıl tonlarca verim alınan narda hava şartları ve hastalık nedeniyle bu sene bir kilo bile hasat yapılamadı.

Bitlis-Baykan karayolu üzerinde bulunan Narlıdere ve Alaniçi köylerindeki çiftçiler, bu mevsimde yol kenarlarında nar satarak aile bütçelerine katkıda bulunuyor. Hastalığın vurduğu bölgede nar ağaçlarından istedikleri verimi alamayan çiftçi Ecevit Erken, yaklaşık 150 ağacında bulunan bütün narların çatladığını belirtti. Nar üreticisi Erken, hasat döneminde sağlam nar bulamayınca elde kalan çatlak narlardan ise geleneksel yöntemlerle nar ekşisi yapacaklarını ifade etti.

Köyde nar ağaçlarının yüzde 90'ına hastalık vurduğunu ifade eden Erken, yetkililerle görüştüklerini ancak bu yıl bütün nar ağaçlarında bu tür hastalığın olduğu cevabını aldıklarını kaydetti. Ecevit Erken, kendi evlerine götürecek kadar bile verim alamadıklarını ifade ederek, “Bu yıl nardan hem sıcaktan hem de hastalıktan dolayı hiçbir verim alamadık. Biz her yıl nardan çok iyi verim alıyorduk. Bu yıl aniden hepsi çatlayıp bozuldu. Birkaç numune götürüp yetkililere gösterdik, ancak bu hastalığın her yerde olduğunu söylediler. Bu narların dört çeşidi var, tatlısı var, ekşisi var, zivziği ve mayhoş olanı var. Havaların sıcak olmasından dolayı olduğunu söyleyenler de var ama her yıl burada yaz mevsimi Bitlis merkeze nazaran sıcak geçer. Bana ait 150 nar ağacım var, narım bozulup hastalık vurmasaydı yaklaşık 30 tona yakın verim alacaktım. Ama bu sene bir kilo bile verim alamadık” diye konuştu.