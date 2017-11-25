BEÜ Rektör yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Demirtaş ve Prof. Dr. Sabir Rüstemli ile Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) Başkan Yardımcısı Cengiz Şahin ve diğer davetlilerin katılımıyla hem projenin atölyesi hem de sergi açılışı yapıldı. Açılış sonrasında davetliler ile birlikte BEÜ öğrencisi Şazime Hancı tarafından filografi sanatıyla yapılan ürünlerin yer aldığı sergiyi gezen BEÜ Rektör yardımcıları Demirtaş ve Rüstemli, BEÜ öğrencisi Şazime Hancı’dan çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Sergi ziyaretinin ardından projenin uygulanacağı atölyeyi gezen BEÜ Rektör yardımcıları Demirtaş ve Rüstemli, Nar-ı Berfin Filografi Kursu isimli projenin sorumlusu Öğretim Görevlisi Esra Dursun’dan bilgiler aldı. Proje ile ilgili bilgi veren Öğretim Görevlisi Esra Dursun, Nar-ı Berfin isimli proje kapsamında üniversitedeki kız öğrencilere yönelik el sanatlarından olan filografi kursunun açılacağını söyledi.

Projenin 3 ay süreyle devam edeceğini ve üniversite öğrencisi olan toplam 15 kız kursiyerin faydalanacağını kaydeden Dursun, kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifika verileceğini ifade ederek, şöyle konuştu:

“Bu proje sayesinde bayan öğrencilerimiz hem sanat öğrenmiş olacaklar hem de ileride aile bütçelerine katkı sunma imkanı bulabilecekler. Ayrıca kızlarımızın yapacakları sanat eserlerinin sergilerde tanıtılacak olması, kız çocuklarımızın özgüvenini arttıracaktır. Ben bu vesile ile projeden desteklerini hiç esirgemeyen Rektörümüz Erdal Necip Yardım’a katkılarından dolayı teşekkür ediyor ve projemizin hayırlı olmasını diliyorum. Ayrıca, kursa katılım gösterecek olan kursiyerlerimize de şimdiden başarılar diliyorum.”

Düzenlenen açılış programı, davetlilere ikramlarda bulunulmasıyla sona erdi.