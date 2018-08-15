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15 Ağustos 2018 12:29

Bitlis’te nohut hasadı

Bitlis’in Ahlat ve Adilcevaz ilçelerinde ‘Arda Nohut’ diye tabir edilen nohudun hasadına başlandı.

Bitlis’te nohut hasadı

15 Ağustos 2018 12:29


Bitlis Tarım ve Orman Müdürlüğünün katkılarıyla Ahlat ilçesine bağlı Akçaören köyü ile Adilcevaz ilçesine bağlı Alaçatı mevkiinde ekimi yapılan arda nohut çeşidinin hasadı yapıldı. Hasat neticesinde dekarda 130-150 kilogram verim elde edilmiş olup, daha iyi bir bakım sonucunda dekara 200-250 kilogram olabileceğini ifade eden Bitlis Tarım ve Orman Müdürü Fatih Asak, bu çeşidin Bitlis’in iklim ve toprak yapısına da uygun olduğunu belirtti. Asak, “Türkiye’deki baklagil üretiminin azaldığı bu dönemde, birim alanda, sulanamayan dezavantajlı alanlarda daha fazla gelir getireceği tarımsal yenilikler üzerinde çalışmalarımızı sürdürürken, bunun yanı sıra nohut projesini de Ahlat ve Adilcevaz ilçelerimizde uygulamaya koyduk. İlimiz Adilcevaz ve Ahlât ilçelerinde 5 dekarlık alanlarda 5 çiftçimize toplamda 25 dekarlık alanda nohut demonstrasyonu yapıldı. Yaklaşık 3 aylık bir yetişme dönemi sonrasında hasat yapıldı. Yapılan hasat sonunda dekara veriminin olumsuz hava koşullarına rağmen beklenenin üzerinde olduğu görüldü. Son yıllarda birim alandan oldukça fazla getiri sağlayan nohut tarımının ilimiz çiftçilerine alternatif ürün olarak getiri sağlayacağını, aynı zamanda nohudun Bitlis’te gerek ihtiyaç bakımından gerekse birim alandaki verim açısından ilerleyeceğini ve alternatif ürün çerçevesinde değerlendirileceğini düşünüyorum" dedi.




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