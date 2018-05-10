Bitlis’te ‘Öğrenci ve Yazar’ buluşması

Araştırmacı-Yazar Muhammed Rıdvan Sadıkoğlu, Bitlis’teki programı kapsamında il merkezi ve ilçelerde özel ve resmi ortaöğretim kurumlarındaki öğrencilerle bir araya geldi. Sadıkoğlu, ‘Geceye Bir Güneş Çizdim, Kerb-ü- Bela, Kadın ve Diriliş’ adlı son 4 kitabını imzalayarak, tanıtımını yaptı. “İnsanın insana emanet edildiği” gerçeği ile yüzleşmek adına en büyük kutsalın “insan” olduğu gerçeğinden yola çıkarak toplumsal bazda kanayan yaraları ısrarlı ve bilinçli bir şekilde işlemeye çalıştığını söyleyen Sadıkoğlu, “Bıkmış olduğumuz bu yolculuk zorlu ve bir o kadar da yorucu. Ama durup dinlenmeden geleceğimizin teminatı olan bu genç yüreklere dokunmak artık şiarımız oldu. Sıcak bir sohbet eşliğinde dokunabildiğimiz kadar yüreğe dokunarak. cep telefonlarının ve sanal dünyanın adeta kölesi haline gelmiş gençlerimizi yeniden milli ve manevi değerlerimizle buluşturmak zorundayız. Zira kötülük kanser gibi yayılıyor ve bizim boş durmak gibi bir lüksümüz de feda edecek tek bir gencimiz de yok” dedi.

Yurt turnesinin ilk etabını haziran sonuna kadar tamamlayacağını ifade eden Sadıkoğlu, 11 Mayıs tarihine kadar Bitlis’te misafir edilecek.