Bitlis'te 'okul sporları' müsabakaları öncesi bilgilendirme toplantısı

Bitlis'te 2018-2019 eğitim öğretim yılı içerisinde gerçekleştirilecek olan okullar arası müsabakalar öncesi beden eğitimi öğretmenleri ve antrenörler bilgilendirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği ve 11 ayrı branşta yapılacak okullar arası müsabakalarında görev alacak beden eğitimi öğretmenleri ve antrenörler düzenlenen toplantıda bilgilendirildi. İl Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış'ın da katıldığı toplantı, Şehit Mahir Ayabak İlkokulu toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz, sporcusu bol ülkelerde eğitim kalitesinin de yüksek olduğunu belirterek, “Milli Eğitim Müdürlüğü olarak elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz” dedi.

Gençlik ve Spor Müdürü Bilal Elkatmış ise, müsabakalara katılacak sporculara başarılar dileyerek, “Her yıl bu dönemde yapmış olduğumuz okul sporları takvimine göre beden eğitimi öğretmenleri ve antrenörlerine tüm okullarımızda görev yapan personellerle istişare toplantısı yapmaktayız. Bu toplantımızın amacı, okul sporlarının başlamasından itibaren müsabakalara katılan öğrencilerin sayısı, fikstürlerin çekilmesi uygulanacak kurallar, bölge müsabakalarına katılma gibi benzeri konularda bilgilendirmelerde bulunduk. Burada 2018-2019 yılları itibari ile 11 branşta müsabakaları başlatmak üzereyiz. Burada dereceye giren okullarımız, ilimizi temsilen bölge müsabakalarına katılmaya hak kazanacak. Buradaki şampiyonluklarında ise Türkiye finallerinde ilimiz temsil edecekler. Tüm ilçelerden beden eğitimi öğretmenleri ve 25 antrenörle bu toplantıyı düzenledik. Yine bu toplantıda eksiklikler ve yapılması gerekenler istişare ediliyor. Toplantımızın hayırlı olmasını diliyor, turnuvalara katılan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum” dedi.