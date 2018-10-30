Bitlis'te ‘Ormandaki Dostluk' oyunu sahnelendi

Bitlis Belediyesi Tiyatro Topluluğunca, öğrencilere yönelik ‘Ormandaki Dostluk' adlı çocuk oyunu sahnelendi.

Bitlis Belediyesinin ilköğretim çağındaki 7 çocuktan oluşan tiyatro topluluğunun özenle hazırladığı ‘Ormandaki Dostluk' isimli tiyatro oyunu izleyicisiyle buluştu. Bitlis Belediyesi tiyatro ekibinin iki aylık eğitim ve çalışmalarının ardından ‘Ormandaki Dostluk' adlı tiyatro oyunu, 8 Ağustos İlköğretim Okulunda sahnelendi.

Hakan Tuzcu tarafından yazılan tiyatro oyununda, doğada yaşayan hayvanların birlik, beraberlik ve dostluk içinde yaşamalarını, insanların bilinçsiz avlanması sonucu nesli tükenen hayvanları, doğanın bilinçsizce kirletilmesi ve piknik ateşlerinden çıkan orman yangınları gibi önemli konuları ele alındı.

‘Ormandaki Dostluk' isimli tiyatro oyunu, salonda bulunan öğrenci, öğretmen ve velilerden tam not aldı.