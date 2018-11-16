Bitlis'te “Peygamberimiz ve Gençlik” konulu program

Bitlis Eren Üniversitesi Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirilen programa Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Gaziantep İl Müftüsü Ahmet Çelik, Bitlis İl Müftüsü M. Faysal Geylani, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, bazı kurum amirleri, kanaat önderleri ve müftülük personeli katıldı. Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından bir konuşma yapan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, "Peygamber Efendimizin 1447. doğum yıldönümünü idrak etmenin mutluluğunu ve heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Milletimiz, peygamber sevgisini hayatından hiçbir zaman çıkarmadı. Bütün önemli günlerinde, doğumlarda, düğünlerde, ölümlerde hep O'nu andı. O'na hürmeten mevlitler, programlar düzenledi. İşte bugün burada O'nu anmak için, O'nun dünyaya teşriflerini yad etmek için toplandık. Bu etkinlikler, Sevgili Peygamberimizi ve onun getirdiği mesajları daha iyi anlamamıza vesile oluyor" dedi.

Vali Çağatay, Peygamber Efendimizin gençlere her zaman güvendiğini belirterek, “Nitekim seferlerde, gazalarda sancağı taşıma, orduya komuta görevlerini hep gençlere verirdi. Peygamberimiz, gençleri cesaretlendirir, gururlarını ve onurlarını zedeleyici davranışlardan sakınır, onlara güven aşılardı. Bugünün gençliği, Peygamberin ilahi mesajına muhtaçtır. Gençlerimize sahip çıkalım. Allah Resulünün gençlerle olan iletişiminden örnekler alalım. Zira gençliği ayakta olamayan milletler, yatağa mahkumdur. Bu duygu ve düşüncelerle millet olarak birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde birbirimize daha da kenetlenerek idrak edilecek Mevlid-i Nebi Haftası'nda düzenlenecek etkinliklerin başta gençlerimiz olmak üzere, tüm halkımız üzerinde olumlu etkiler uyandırmasını niyaz ediyorum” diye konuştu.

İl Müftüsü M. Faysal Geylani ise; küfrün, zulmün ve kız çocuklarının diri diri gömüldüğü, hakkın hukukun yok olduğu bir zamanda Peygamber Efendimizin dünyaya teşrif ettiğini hatırlatarak, “Hazreti Peygamberimiz, ashabına şu şekilde seslendi, ‘siz kendi nefsiniz için istediğinizi, din kardeşiniz için de istemedikçe, Mü'mini kamil olamazsınız.' Mü'mini kamilin yolu paylaşmaktan geçer” dedi.

Gaziantep Müftüsü Ahmet Çelik'in "Hazreti Peygamber ve Gençlik" konulu konuşmasının ardından konferans sona erdi.