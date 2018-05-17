Bitlis’te ‘Robotik Kodlama Öğrenme’ projesi

0’ araçlarının kullanımıyla ilgili proje geliştirdi.

Bitlis Anadolu Lisesi olarak Türkiye’nin ve Azerbaycan’ın farklı okullarından 44 öğretmen eşliğinde 106 öğrencinin katılımı ile bu proje hayata geçiriliyor. Projenin amacı hakkında bilgi veren okulun Matematik Öğretmeni Emre Özlü, projenin asıl amacının öğrencilere kodlama mantığını öğretmek ve Web 2.0 araçları kullanımını da öğreterek öğrencileri farklı bilişim araçlarıyla tanıştırmak olduğunu söyledi. Proje dilinin Türkçe-Azerice olacağını ifade eden Özlü, “Bu şekilde iki devletin birbirini daha iyi tanımasını hedefliyoruz. “eTwinning, Avrupa’daki okullar için oluşturulmuş bir topluluktur. İletişim kurmak, işbirliği yapmak, projeler geliştirmek, paylaşmak kısacası Avrupa’daki en heyecan verici öğrenme topluluğunu hissetmek ve bu topluluğun bir parçası olmak için, Avrupa ülkelerindeki katılımcı okullardan birinde çalışan personele öğretmenler, müdürler, kütüphanecilere yönelik bir platform sunmaktadır. eTwinning, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin kullanımı vasıtasıyla gerekli destek, araçlar ve hizmetleri sağlayarak okulların herhangi bir konuda kısa ve uzun vadeli ortaklıklar kurmasını kolaylaştırarak Avrupa’da okul işbirliğini teşvik etmektedir. eTwinning Portalı www.etwinning.net ana toplanma noktası ve çalışma alanıdır. 25 dilde mevcut olan eTwinning Portalının bugün yaklaşık olarak 438 Bin’den fazla öğretmen üyesi bulunmaktadır. Portal, öğretmenlerin ortak bulması, proje oluşturma, fikirlerini paylaşması, en iyi uygulama alışverişinde bulunması ve eTwinning platformunda bulunan çeşitli özelleştirilmiş araçları kullanarak hemen birlikte çalışmaya başlaması için çevrimiçi araçlar sağlamaktadır” dedi.

2005 yılında Avrupa Komisyonunun öğrenme programının ana hareketi olarak başlatılan eTwinning, 2007 yılından bu yana yaşam boyu öğrenme programına sıkı bir şekilde entegre edildiğini belirten Özlü, “Merkezi Destek Servisi, Avrupa’daki okullar, öğretmenler ve öğrenciler için eğitimi geliştiren 33 Avrupa Eğitim Bakanlığının uluslararası işbirliğinden oluşan European Schoolnet tarafından yönetilmektedir. Ayrıca eTwinning ulusal düzeyde 35 Ulusal Destek Servisi tarafından desteklenmektedir. Ülkemiz eTwinning’e 2009 yılında dahil olmuştur. eTwinning Türkiye Ulusal Destek Servisi, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet göstermektedir. Ülkemizde 40 Bin’den fazla okuldan, 85 binden fazla kullanıcı portala kayıtlıdır ve şu ana kadar 9 binden fazla projeye katılmışlardır. eTwinning Erasmus + sürecinde de Avrupa Komisyonu’nun desteklemeye devam ettiği faaliyetlerden biridir ve son süreçte 2019 yılına kadar sürdürülecektir. Proje değerlendirmesi 28-31 Mayıs tarihleri arasında Google önderliğinde yapılacaktır. Ayrıca projenin değerlendirme sonuçları ise Haziran ayının 1. haftasında kalite etiketi başvuruları yapılacaktır” diye konuştu.