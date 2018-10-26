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Bitlis'te sağanak yağış etkili oldu

Bitlis’te birkaç gündür devam eden sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Bitlis'te birkaç gündür devam eden sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi.


Meteoroloji tarafından günler öncesinde uyarıları yapılan şiddetli sağanak yağışlar Bitlis'i etkisi altına alarak yer yer taşkın ve su baskınlara neden oluyor. Olası acil durumlar için belediye ekipleri sabahlara kadar mesai yaparken, Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, sağanak yağış nedeniyle kentte meydana gelen su baskınlarını yerinde inceledi. İki gündür devam eden aşırı yağış nedeniyle bazı yerlerde çöken yol ve yıkılan duvarları inceleyen Vali Ustaoğlu, vatandaşların mağduriyetlerini giderme noktasında tüm imkanları seferber ettiklerini belirtti. Yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklar icin 24 saat ekiplerin hazır bulunduğunu ifade eden Vali Ustaoğlu, taşkınlara karşı vatandaşlarında dikkatli olmasını istedi.

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