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08 Ocak 2017 16:53

Bitlis’te Sarıkamış şehitleri anısına yürüyüş ve bayraklı gösteri düzenlendi

Bitlis’te Sarıkamış şehitleri anısına yürüyüş ve bayraklı gösteri düzenlendi

08 Ocak 2017 16:53

Bitlis’te Sarıkamış Harekatı’nın 102. yıl dönümü münasebeti ile Nemrut Kayak Tesisi’nde yürüyüş ve bayraklı gösteri düzenlendi.
Nemrut Kayak Tesisi’nde "Mehter ve Ölürüm Türkiyem" marşları ile başlayan bayraklı yürüyüş, daha sonra bayraklı kayak gösterisi ile devam etti. Programda Sarıkamış Harekatı’nda şehit olan askerin temsili kıyafetlerini giyen gençler tarafından Bitlis Valisi Ahmet Çınar’a Kur’an-ı Kerim, sancak ve Türk bayrağı hediye edildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, Kur’an-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla ve Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Öğretim Görevlisi Törehan Serdar’ın Sarıkamış Harekatı’nın tarihçesini anlatmasıyla devam etti. Düzenlenen etkinlikte bir konuşma yapan Bitlis Valisi Ahmet Çınar, "102 sene önce 90 bin Sarıkamış şehidi, bugün bizim gelecekteki nesillere hem milli haysiyetimizi hem kişisel onurumuzu teslim etmek hem bu vatanı bize ebedi kılmak için canlarını feda ettiler" dedi.
Gerek taktik hatası, gerek plan hatası, gerekse hesap hatası yapılan ve ne olursa olsun şehitlerin ettikleri yemine sadık kalarak bu vatanı ebedi kılmak için canlarını feda ettiklerini söyleyen Vali Çınar, "Çetin bir kış günü dağlarda karda bütün milli değerlerimizi ifade eden ve bayrak için canlarını feda ettiler. Yine 102 sene sonra dağda karda bayraklarla Nemrut’un zirvesinden bir kayak organizasyonu tertip ettik. Şunu bilmemiz gerekir ki dünyaya medeniyet dersi veren ikiyüzlü, Mehmet Akif’in deyimiyle tek dişi kalmış canavar, 100 yıl önce bizim bütün milli onurumuzu, haysiyetimizi çiğneyerek vatanımızı elden almak için gelmişlerdi. Şimdi aynı devletler yine kıyımıza yanaştılar. Hedef yine aynı, bunların her biri birer cinayet devletleridir. Kendi insanlarına iyi davranıyorlar, evrensel anlamda hiçbir değere, hiçbir insanı değere itaat etmiyorlar. Başkasının olanı zorla alıyorlar. Arap Baharı dediler, Afganistan’ı kurtaracağız dediler, her tarafı cehenneme çevirdiler. Arenalarda aslanlara yedirme bunları geleneğiydi. Bunların medeniyet köklerinde sıkıntı var. İnsanlık yok. Selçuklu’nun, Osmanlı’nın tamamında her bir eserinde alın teri olarak işçisine ödenmiştir. Şunu açıklıkla görmemiz lazım, bunlar İslam ülkelerini cehenneme çevirmek için bilerek saldırdılar. Bunlar sürekli İslam aleminin insanına saldırdılar, tecavüz edip, örgütler kurdular. Bu bir taktiktir. Bu hepimizin başında 100 sene önce kendileri gelmişti, şimdi başkaları geliyor. Ama biz o tek dişi kalmış canavarın dişini kıracağız. Türkiye Müslüman olmayan ülkeler dahil hepsinin duasını alıyor. Yeni dünyada dünyanın huzura kavuşması için Türkiye’nin güçlü bir devlet olması lazım" diye konuştu.
Türkiye’nin devlerle boğuşurken paçalarına yapışanların olduğunu ve bunların en sonuncusun ise FETÖ olduğunu kaydeden Vali Çınar, "Dolayısıyla biz hepimiz bunu görmemiz lazım, bize vuruldukça biz büyüyoruz. Şimdi biz millet olarak tarihten ibret aldık. Asla o kötü tarih tekrarlanmayacak. Milletimiz o tarihten dersler aldı. Birlik olmak, güçlü olmak geleceğimiz için çok önemli. Çocuklarımıza sahip çıkacağız, ahmak, aptal, aşağılık duruma düşmeyeceğiz. Her uğruna ölünen dava kutsal değildir. Vatan için ölmek esastır. Gerisi geberip gitmektir, geberip gidenlerden olmamak için nesillerimize sahip çıkacağız. Sadece duayla olmaz, gayret, çaba ile gereğini yapacağız ki Allah duayı kabul etsin. Adil olacağız. Kayırmayacağız. Hakkı helalı gözeteceğiz. Peygamberimizin yüce ahlakını kaparsak Allah’ta dualarımızı kabul eder. Bu kış günü bu davet üzerine koştunuz geldiniz. Sizlere minnettarız, devlet tarafı olarak devlet değişti eski anlayışı değişti gelen vatandaşı aşağılayan devlet değişti. Yeni devletteki anlayış halka hizmetkara şeref duyan bir devlet anlayışıdır" dedi.



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