Bitlis’te ‘Seçim Güvenliği’ toplantısı

Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu başkanlığında, 24 Haziran 2018’de yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri ile ilgili Valilik Toplantı Salonunda ‘Seçim Güvenliği’ toplantısı yapıldı. Vali Ustaoğlu, 24 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek seçimle ilgili sürecin Bitlis’te huzur ve güven içerisinde tamamlanacağına inandığını söyledi. Hazırlıkların devam ettiğini, seçimin güven ortamında gerçekleşmesi için her türlü önlemin alınacağını hatırlatan Vali Ustaoğlu, “Amacımız 24 Haziran’da yapılacak seçimleri güvenli bir şekilde tamamlamaktır. En küçük bir aksaklığa meydan vermeden süreci tamamlamayı hedefliyoruz. Toplantıda bulunan değerli mesai arkadaşlarımla üzerimize düşen görevi hassasiyetle yürütüyoruz. 24 Haziran’da gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin ülkemize ve şehrimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

Seçim süreciyle ilgili mevzuat, seçim takvimi, seçmen kütüklerinin ilanı, seçim sürecinde yetkili birimler ve seçim propagandalarında uyulması gereken yasal sorumluluklara ilişkin sunumun yapıldığı toplantı, değerlendirmelerin ardından sona buldu.