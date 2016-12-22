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22 Aralık 2016 14:09

Bitlis’te şehir içi otobüs seferlerinde düzenleme

Bitlis’te şehir içi otobüs seferlerinde düzenleme

22 Aralık 2016 14:09

Bitlis Belediyesi, vatandaşların ulaşımda yaşadığı sıkıntıları gidermek için yeni otobüs seferleri düzenledi.
Bu çerçevede Bitlis -Tatvan Devlet Hastanesi arasında tek vasıtayla ulaşımı kolaylaştırmak için pazartesi gününden itibaren belediye otobüs seferleri başlatıldı. Bitlis’in sağlık alanındaki en önemli yatırımlarından biri olan Bitlis -Tatvan Devlet Hastanesinin hizmete girmesiyle Zabıta Müdürlüğü de bölgeye toplu taşımada kolaylık sağlamak adına yeni seferler koydu.
Buna göre Bitlis-Tatvan güzergâhına giden halk otobüsleri, çarşı merkezde hareket edecek. Çarşı merkezinde saat başı hareket edecek otobüsler, Toki 1-2 ve 3. etapta yarım saate bir kalkacak. Sabah 07.00’da başlayarak gece 22.00’da sona erecek olan seferler, yolcu yoğunluğuna göre Zabıta Müdürlüğü tarafından artırılacağı belirtildi.



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