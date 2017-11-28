Diğer
Kategoriler
28 Kasım 2017 21:21

Bitlis’te sığınakta yaşam malzemeleri ele geçirildi

Bitlis’in Hizan ilçesinde güvenlik güçleri tarafından yürütülen terör operasyonunda üç sığınakta yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Bitlis’te sığınakta yaşam malzemeleri ele geçirildi

28 Kasım 2017 21:21


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, 10’uncu Piyade Komando Tugayı Komutanlığı ve Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Hizan ilçesinin Koçyiğit, Doyumlu, Gürece ve Tutumlu köyleri kırsalında 26-28 Kasım tarihleri arasında Şehit Jandarma Er Halil Eren Operasyonu icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyon kapsamında 28.11.207 tarihinde Hizan Doyumlu köyü kırsalında üç adet sığınak tespit edilmiştir. Sığınaklar içerisinde yapılan aramalarda 3’ü dolu 34 adet büyük tüp, 3 adet küçük boş tüp, muhtelif yaşam ve gıda malzemesi, 3 adet akımölçer, 5 metre kablo, 1 sırt çantası, 3 adet elbise, 3 çift ayakkabı, 5 kilogram sıvı yağ, az miktarda bal, un ve peynir ele geçirilmiştir. Ayrıca operasyon kapsamında Hizan Koçyiğit köyünde BTÖ mensuplarına yardım yataklık yaptıkları değerlendirilen şahısların yakalanması amacıyla yapılan adli aramalarda 4 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde teröristle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" denildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİTLİS HABERLERİ
BİTLİS HAVA DURUMU
4
°
C
Karla Karışık Yağmurlu
  • Çarşamba
    Karla Karışık Yağmurlu
    4°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    5°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    5°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    6°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç