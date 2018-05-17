Diğer
Kategoriler
17 Mayıs 2018 12:51

Bitlis’te sokak sağlıklaştırma çalışmaları devam ediyor

Bitlis Belediyesi, kentin tarihi ve doğa güzelliklerini korumak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Nurullah Eren Caddesinde bulunan Kültür Sokağında sağlıklaştırma çalışmalarını yürütüyor.

Bitlis’te sokak sağlıklaştırma çalışmaları devam ediyor

17 Mayıs 2018 12:51


Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu ve teknik ekibi, tarihi dokusu ve yapısıyla eşine az rastlanır bir bölge olan kent merkezindeki sokak sağlıklaştırma çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgiler aldı.


Çalışmaları hızla devam eden Kültür Sokağı, sokak sağlıklaştırma çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Ustaoğlu, “Bitlis her yönü ile bölgenin turizm cenneti olacak. Elimizde Türkiye’nin ender güzelliklerini bir arada bulunduran Doğu’nun saklı cenneti bulunuyor. Bu cennet parçası şehrimize bir hizmeti daha fazla getirmenin gayreti içerisindeyiz. Bitlis ekonomisine canlılık katan turizme gerekli önemi vermek bizler için büyük önem arz ediyor. Bu maksat ile yaptığımız çalışmalar kapsamında sokak sağlıklaştırma çalışmasını yapıyoruz. Ciddi bir potansiyeli içinde barındıran Bitlis, yapılacak olan çalışmalar ile ciddi bir yere gelecek. Bitlis çarşısının restorasyon çalışmasının sokak sağlıklaştırma projesini yapıyoruz. İnşallah kısa bir süre sonra bitireceğimiz çalışmalar ile caddemiz ihtişamlı kadim kent görünümüne kavuşacaktır. Bitlis’imiz, sağlık, doğa, inanç, kültür ve tarihi ile bölgenin önde gelen turizm cennetlerinden biri olacak” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİTLİS HABERLERİ
BİTLİS HAVA DURUMU
20
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    20°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    21°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    21°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç