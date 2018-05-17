Bitlis’te sokak sağlıklaştırma çalışmaları devam ediyor

Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu ve teknik ekibi, tarihi dokusu ve yapısıyla eşine az rastlanır bir bölge olan kent merkezindeki sokak sağlıklaştırma çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgiler aldı.

Çalışmaları hızla devam eden Kültür Sokağı, sokak sağlıklaştırma çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Ustaoğlu, “Bitlis her yönü ile bölgenin turizm cenneti olacak. Elimizde Türkiye’nin ender güzelliklerini bir arada bulunduran Doğu’nun saklı cenneti bulunuyor. Bu cennet parçası şehrimize bir hizmeti daha fazla getirmenin gayreti içerisindeyiz. Bitlis ekonomisine canlılık katan turizme gerekli önemi vermek bizler için büyük önem arz ediyor. Bu maksat ile yaptığımız çalışmalar kapsamında sokak sağlıklaştırma çalışmasını yapıyoruz. Ciddi bir potansiyeli içinde barındıran Bitlis, yapılacak olan çalışmalar ile ciddi bir yere gelecek. Bitlis çarşısının restorasyon çalışmasının sokak sağlıklaştırma projesini yapıyoruz. İnşallah kısa bir süre sonra bitireceğimiz çalışmalar ile caddemiz ihtişamlı kadim kent görünümüne kavuşacaktır. Bitlis’imiz, sağlık, doğa, inanç, kültür ve tarihi ile bölgenin önde gelen turizm cennetlerinden biri olacak” dedi.