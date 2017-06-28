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28 Haziran 2017 12:50

Bitlis’te sosyal yardım alanların istihdamı

Bitlis Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Sadullah Korkut, sosyal yardım alanların istihdamı ile ilgili bir açıklama yaptı.

Bitlis’te sosyal yardım alanların istihdamı

28 Haziran 2017 12:50


Korkut, 6704 sayılı kanun ile sosyal yardım alanların istihdam teşvikine yönelik yapılan bir düzenleme ile işverenlere önemli bir istihdam alanının açıldığını ifade etti. 2018’in Ocak ayında başlayacak olan sosyal yardım teşvikinin amacından da bahseden Korkut, “Düzenli olarak nakdi sosyal yardım programlarından yararlananların istihdam edilmesi halinde, işverenlere sigorta prim desteği sağlanmasıdır. Özelikle kırsal alanlarda sosyal yardım alan yoksul kesimlerin istihdamının teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. Sosyal yardım alan sigortalıların istihdamı halinde, sigortalının prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak sigorta priminin işveren hisselerine ait tutarın tamamı bir yıl süreyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından karşılanacaktır” dedi.


İşçi-işveren açısından uygulanacak teşvikten yararlanma şartlarını da anlatan SGK İl Müdürü Korkut, konuşmasına şöyle devam etti:


“İşe başladığı tarihten önceki son bir yıl içerisinde nakdi düzenli sosyal yardımlardan en az bir defa yararlanmış olanların ikamet ettiği hanede bulunmak, yani sigortalının bizzat kendisinin sosyal yardım almış olması şart değildir. Yaşadığı haneden sosyal yardım alan kişinin bulunması yeterlidir. Aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı, asgari ücretin üçte birinden az olması, İş-Kur’a kayıtlı işsizler arasında olmak, 26.04.2016 tarihi ve sonrasında 4/a kapsamında özel sektör işverenlerince işe alınmış olmak, işe alınan sigortalının kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırması, aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresinde SGK’ya verilmesi, tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süre içinde ödenmesini, yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigorta primi, idari para cezaları ile ilgili gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması, çalıştırdığı kişilerin sigortalı olarak bildirmediği yönünde herhangi bir tespitinin bulunmaması gerekmektedir.”




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